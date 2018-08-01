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Сальвини навестил Берлускони в больнице, чтобы поговорить о телевидении

Политика

Итальянские политики согласовывают кандидатуру главы национальной общественной телерадиокомпании

Милан, Италия, 1 августа 2018, 17:10 — REGNUM  Лидер партии «Лига», вице-премьер Маттео Сальвини рано утром в среду, 1 августа, навестил в одной из миланских больниц своего оппонента, главу партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, сообщает La Stampa.

Берлускони проходит очередной плановый осмотр, связанный с проведенной три года назад операцией на сердце. Выходя из госпиталя, Сальвини, специально ради визита к оппоненту прервавший свой отпуск, сказал, что просто зашел навестить коллегу, а «политику делают в другом месте».

Однако, по данным изданиям, политики встречались по делу — они пытались согласовать свои позиции по кандидатуре нового главы национального общественного телевидения (Rai). Компромисс найден не был, и прошедшее этим же утром голосование на выборах нового главы Rai завершилось безрезультатно.

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Политическая жизнь Италии
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