«При Собянине стройкомплекс продолжит пожирать Москву»

Москва, , 17:18 — REGNUM Если нынешний мэр Москвы Сергей Собянин сохранит за собой кресло столичного градоначальника, то все те негативные тенденции, которые отравляли жизнь москвичей последние несколько лет, продолжат развиваться и дальше. Так полагает президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, прокомментировавший ИА REGNUM ту бурную подготовку к выборам, которую уже развернула команда действующего мэра Москвы.

По мнению Федорова, если осенью Сергей Собяин сумеет удержать пост московского мэра, в городе продолжат попираться права его жителей.

«Стройкомплекс продолжит пожирать нашу Москву, — убежден Федоров. — Будут попираться права граждан. Будут повышаться риски точечной застройки. Будет продвижение реновации. Будут все те негативные явления, которые были до этого. Нет надежды, что всё изменится в лучшую сторону».

При этом эксперт уточнил, что не исключает некоторых кадровых перестановок в столичном правительстве, которые приведут к тому, что у наиболее одиозных чиновников мэр всё-таки отберет их портфели.

«Но в целом политика в Москве не изменится, — сказал Федоров. — Москву загонят в тупик, в котором невозможно будет проживать. Туристам здесь будет комфортно гулять, пить пиво, но жизнь будет становиться всё хуже и хуже».

Напомним, что 9 сентября 2018 года в Москве пройдут выборы мэра. В числе кандидатов на пост столичного градоначальника, помимо действующего мэра Сергея Собянина, числятся Вадим Кумин (выдвинут КПРФ), Илья Свиридов (выдвинут «Справедливой Россией»), Михаил Дегтярев (от ЛДПР) и выдвинутый «Союзом горожан» Михаил Балакин.

На прошлых выборах 2013 года результат Собянина составил 51,37%. Его ближайший соперник Алексей Навальный набрал 27,24%.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатский минимум: выборы мэра Москвы