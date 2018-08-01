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СМИ: Засадой боевиков ИГ* убит сирийский генерал и более десяти военных

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 1 августа 2018, 17:04 — REGNUM  В районе сирийского аэропорта Думейр в провинции Дамаск попал в засаду боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был убит бригадный генерал сирийской армии, отвечавший за безопасность этого района, сообщает 1 августа РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в сирийских спецслужбах.

По информации агентства, в результате неожиданного нападения террористов убит бригадный генерал Надим Асаад, два офицера и еще десять военнослужащих сирийской армии. Пятеро сирийских военных получили ранения.

Сообщается, что неожиданное нападение боевиков, пришедших из пустыни восточнее Думейра, произошло во время инспектирования района Тель-Даква. Подчеркивается, что этот район контролируют незаконные вооруженные формирования и военные США с базы Ат-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, район города Думейр был взят сирийской армией под контроль в апреле 2018 года после достижения договоренностей, по условиям которых боевики ушли в северные районы Сирии.

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Война в Сирии
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