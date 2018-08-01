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Губернатор Петербурга пока не хочет повышать стоимость проезда в транспорте

Политика

Георгий Полтавченко понимает, что людям сложно жить в условиях увеличения НДС и пенсионной реформы

Губернатор Петербурга пока не хочет повышать стоимость проезда в транспорте
Сергей Голубев © ИА Красная Весна
Трамвай. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 1 августа 2018, 16:46 — REGNUM  В Санкт-Петербурге пока не предполагается повышать стоимость разовой поездки на общественном транспорте с 2019 года. Об этом 1 августа заявил глава комитета по транспорту Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее о необходимости повысить тариф на проезд на 2 рубля заявили городские перевозчики. Однако, по словам Головина, губернатор Георгий Полтавченко считает, что это может быть непосильной нагрузкой на горожан.

«Губернатор понимает, что сложная обстановка в городе, в том числе социально-экономическая — это и возможное увеличение НДС, и пенсионный вопрос решается. Пока его мнение — окончательное решение, конечно, будет осенью — это не повышать разовый тариф. А это значит увеличение субсидирования из городского бюджета. Пока мы не рассматриваем повышение разового тарифа», — сказал Головин.

Чиновник не смог уточнить, повысится ли в таком случае стоимость льготных проездных и подорожает ли поездка, приобретенная через электронный кошелек «Подорожник». В настоящее время на поездки по проездным и картам «Подорожник» действует существенная скидка.

«Мы так далеко еще не смотрели. Давайте дождемся осени. Я сказал мнение губернатора. Поговорим ближе к концу года об этом. Серьезных никаких потрясений в этом плане не будет, потому что это нагрузка на наших граждан, которые и так находятся в непростом положении», — подчеркнул Головин.

Нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Перевозчики в Петербурге предложили поднять тариф на два рубля

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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