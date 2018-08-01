Иск против РФ: в Совфеде посоветовали Порошенко прежде «глубоко задуматься»

Москва, , 16:01 — REGNUM Причинённый военными действиями в Донбассе ущерб, несомненно, подлежит возмещению. Однако делать это должна не Россия. Об этом, комментируя угрозы президента Украины о новом иске в отношении Москвы, заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

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Политик напомнила, что гражданская война в Донбассе была развязана режимом Петра Порошенко, поэтому и отвечать за причинённый народу ущерб, должен он. Ковитиди высказала уверенность, что рано или поздно состоится заседание военного трибунала, на котором будут рассмотрены преступления, совершённые украинским лидером и представителями его режима.

«Порошенко, прежде чем ставить подобный вопрос по отношению к России, которая не является стороной конфликта, должен глубоко задуматься», — приводит RT слова члена комитета Совфеда.

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Ковитиди добавила, что украинскому лидеру не стоит забывать и о материальном ущербе, который был нанесён жителям Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, президент Украины Пётр Порошенко пригрозил России очередным иском. На этот раз поводом для требований в отношении Москвы может стать ущерб, нанесённый боевыми действиями в Донбассе. При этом украинский лидер уверен, что к разрушениям инфраструктуры, предприятий и человеческим страданиям привела «агрессия России». Медлить с составлением консолидированной претензии Украины к России для возмещения причинённого ущерба Киев, по словам Порошенко, не намерен ни минуты.

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