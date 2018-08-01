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МИД Франции прокомментировал всеобщие выборы в Пакистане

Политика

Франция решительно осуждает насилие, которое сопровождало избирательный процесс, включая нападения в городах Мастунг и Кветта, и выражает свои соболезнования семьям погибших

Париж, 1 августа 2018, 16:05 — REGNUM  Франция приветствует стремление пакистанского народа, который принял участие в парламентских выборах 25 июля 2018 года для осуществления своих избирательных прав, несмотря на призывы экстремистов, сообщает МИД Франции.

Франция решительно осуждает насилие, которое сопровождало избирательный процесс, включая нападения в городах Мастунг и Кветта, и выражает свои соболезнования семьям погибших.

МИД Франции поздравляет будущих лидеров страны и готов начать конструктивные отношения с избранной парламентом правительственной командой.

Это новый этап в консолидации «пакистанской демократии». Франция будет стоять рядом с Пакистаном, а также поддерживать экономическое и социальное развитие страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Политическая жизнь Франции
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