Встречи Лаврова и Помпео в Сингапуре не будет

Москва, , 15:56 — REGNUM Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Сингапуре не состоятся. Об этом 1 августа сообщил источник в российской делегации.

Встречи не будет из-за того, что не совпадают графики министров. Стороны будут искать дргуие возможности для контактов.

Ранее о возможной встрече Лаврова и Помпео в Сингапуре «на полях» министерских мероприятий АСЕАН сообщал МИД России. Позже о больших трудностях «в состыковке графиков» сообщили в ведомстве агентству РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа госсекретарь США посетит Индонезию, Малайзию и Сингапур.

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