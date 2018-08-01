В Аргентине задержан ряд чиновников периода президентства четы Киршнер

Буэнос-Айрес, , 16:09 — REGNUM В Аргентине прошла волна арестов и задержаний лиц, близких к экс-президентской чете Киршнер, пишет газета La Nación 1 августа.

Задержаны пять высокопоставленных чиновников периода президентства Нестора и Кристины Киршнер, а также полдюжины связанных с ними бизнесменов, в том числе из сферы энергетики. Их подозревают в создании незаконной сети, которая на протяжении 10 лет получала взятки от подрядчиков публичных работ. В деле фигурируют оба бывших президента и бывший министр федерального планирования Хулио де Видо. Кристина Киршнер вызвана на допрос 13 августа. Волна арестов на этом не закончится, дело может превратиться в аргентинский вариант Лава-Жату (крупное расследование коррупции, лишившее свободы и постов виднейших политиков Латинской Америки, в частности, Бразилии, в том числе экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы), предупреждает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Аргентины Кристина Киршнер (2007−2015) намерена принять участие в президентских выборах в 2019 году в качестве кандидата. Эту неофициальную информацию распространили члена Сената Аргентины.

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