В Москве может появиться памятная доска в честь погибших в ЦАР журналистов

Москва, , 15:48 — REGNUM В Госдуме РФ готовится запрос в мэрию Москвы относительно возможности установки мемориальной доски в память о погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российских журналистах. Об этом первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев (ЛДПР) рассказал RT.

«Остаётся множество вопросов по поводу нахождения журналистов в одном из самых опасных регионов мира. Но в первую очередь необходимо помнить, что в ЦАР были убиты российские граждане. В связи с этой страшной трагедией приношу свои соболезнования семьям и близким погибших», — цитирует агентство слова парламентария.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в 23 км от населенного пункта Сибю (префектура Кемо, ЦАР) были обнаружены тела убитых российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналисты находились в африканской стране в качестве туристов.

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