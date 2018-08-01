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Узбекистан поддержал Палестину в урегулировании ближневосточного кризиса

Политика

1 августа в Ташкент прибыл глава МИД Палестины Риад аль-Малки

Ташкент, 1 августа 2018, 15:58 — REGNUM  Узбекистан выразил солидарность с Палестиной в стремлении к созданию суверенного государства и поддержал усилия по урегулированию ближневосточного кризиса путем мирных переговоров, сообщили 1 августа в пресс-службе МИД республики.

1 августа в Ташкенте состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова с палестинским коллегой Риадом аль-Малки. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит делегации Палестины в Узбекистан состоялся 25 апреля 2017 года. Стороны обсудили в МИД республики перспективы развития двусторонних отношений, в том числе развитие туризма.

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Политическая жизнь Узбекистана
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