Еврокомиссии не понравился «сбор на безопасность» для журналистов

Брюссель, , 15:46 — REGNUM Введенный Бельгией сбор с журналистов «на безопасность» может не соответствовать европейским нормам, заявила 1 августа прессе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«Нам не нравится этот закон, Еврокомиссия не намерена принимать ничего подобного», — сказала она, подчеркнув, что специалисты готовы проверить документ в случае поступления соответствующего запроса.

Напомним, в соответствии с новой инструкцией по аккредитации журналистов на плановый саммит ЕС в Брюсселе 18 октября их обяжут оплатить €100. Эти средства будут использованы спецслужбами для выявления связей представителей СМИ с иностранными спецслужбами. Указанные проверки, по замыслу бельгийских законодателей, должны будут проходить дважды в год.