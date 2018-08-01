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Еврокомиссии не понравился «сбор на безопасность» для журналистов

Политика

Сначала журналисту придется уплатить €100, а затем на эти деньги его проверят на предмет связей со спецслужбами других стран

Брюссель, 1 августа 2018, 15:46 — REGNUM  Введенный Бельгией сбор с журналистов «на безопасность» может не соответствовать европейским нормам, заявила 1 августа прессе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

«Нам не нравится этот закон, Еврокомиссия не намерена принимать ничего подобного», — сказала она, подчеркнув, что специалисты готовы проверить документ в случае поступления соответствующего запроса.

Напомним, в соответствии с новой инструкцией по аккредитации журналистов на плановый саммит ЕС в Брюсселе 18 октября их обяжут оплатить €100. Эти средства будут использованы спецслужбами для выявления связей представителей СМИ с иностранными спецслужбами. Указанные проверки, по замыслу бельгийских законодателей, должны будут проходить дважды в год.

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