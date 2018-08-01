МИД: российских инструкторов в ЦАР никто не скрывал

Москва, , 15:41 — REGNUM Присутствие российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике — отнюдь не сенсация. Информация об этом была ранее опубликована российским МИД, написала 1 августа на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Они просто сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР, и те предоставляли такую возможность», — отметила Захарова.

Погибшие российские журналисты, судя по всему, направлялись совсем не к месту работы инструкторов. С какими целями они прибыли в ЦАР — вопрос открытый, добавила она.

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Комментарий Захарова опубликовала в ответ на «информационную вакханалию», которая поднялась, по её словам, в связи с гибелью в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

В опубликованном в марте 2018 года сообщении МИД говорится, что для подготовки местных военных в ЦАР направлены 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в ЦАР российские журналисты были найдены убитыми на шоссе в 24 км от города Сибю. Местные власти предполагают, что они могли погибнуть от рук боевиков.

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