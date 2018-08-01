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Белый дом запросил у Конгресса $15 млрд «на кибербезопасность»

Политика

Администрация Трампа продолжит работу с Конгрессом для выделения ресурсов, необходимых для защиты страны

Белый дом запросил у Конгресса $15 млрд «на кибербезопасность»
Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США
На страже кибербезопасности

Вашингтон, 1 августа 2018, 15:33 — REGNUM  На обеспечение кибербезопасности Соединённых Штатов в 2019 году администрация американского президента Дональда Трампа запросила выделение $15 млрд, заявил вице-президент США Майкл Пенс. Его выступление на форуме по вопросам кибербезопасности опубликовано на сайте Белого дома.

«В следующем году наша администрация запросила рекордные $15 млрд для обеспечения кибербезопасности Америки», — сказал Пенс.

Также он подчеркнул, что Белый дом продолжит работу с Конгрессом США для выделения ресурсов, необходимых для защиты страны «от угроз, с которыми она сталкивается в цифровой сфере».

Напомним, 28 июля Дональд Трамп провел совещание с советом национальной безопасности США для решения вопроса предотвращения иностранного вмешательства в американские выборы и обеспечения кибербезопасности на выборах в Конгресс.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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