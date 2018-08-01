Спекуляция ученых на трагедии? Их меры против смертей от жары не сработают

Москва, , 15:30 — REGNUM Очевидно, что при нынешнем мироустройстве рост смертности от неблагоприятных климатических воздействий неизбежен, поскольку основные причины не медицинские, а социальные. Кстати, многие аналитики справедливо прогнозируют в ближайшие десятилетия военные конфликты за водные ресурсы, напоминает врач анестезиолог-реаниматолог Геннадий Янченко.

Как сообщало ИА REGNUM, компьютерная модель австралийских учёных позволила спрогнозировать количество выбросов парниковых газов в атмосферу и определить способность человека к адаптации к новым климатическим условиям. По итогам этого исследования был сделан вывод, что число жертв климатических изменений к 2080 году заметно возрастет.

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Ученые в своей статье писали о том, что выброс парниковых газов ведет к глобальному потеплению. Эпизоды жаркой погоды с более длительным повышением температуры до максимальных значений, зафиксированных для данных регионов будут увеличиваться по частоте и продолжительности. Что, в свою очередь, приведет к стихийным бедствиям: пожарам, засухам, неурожаю, недостатку воды для питья, санитарных и технических нужд.

Естественно, что такие последствия приведут к повышенной смертности от каждой из перечисленных причин. Указывается, что повышение смертности в первую очередь коснется беднейшего населения в странах со слабой экономикой и высоким уровнем нищеты. В первую очередь страдать будут дети, старики и люди с хроническими заболеваниями.

Далее в статье даются общепринятые рекомендации по обеспечению водой и соблюдению питьевого режима, выбора правильной одежды и головных уборов, работы под открытым небом в ранние утренние, вечерние и ночные часы, сокращение рабочих часов и увеличения перерывов на отдых в зависимости от температуры на рабочем месте, коррекции диеты и так далее и тому подобное.

Но суть статьи в том, говорит Янченко, что если правительства стран мира не будут предпринимать действенные меры для обеспечения необходимых условий по предупреждению неблагоприятного воздействия жаркой погоды на жителей своих стран, то вот тогда-то и может произойти катастрофический рост смертности.

Что же предлагается в качестве решения? Напомним, причиной глобального потепления назван «выброс парниковых газов» и модель считалась на основании объема выбросов. Для решения проблемы предлагается остановить выброс парниковых газов, то есть — присоединяться к Парижскому климатическому соглашению и выполнять его требования. Разовьем эту мысль.

Правительствам предлагается присоединиться к тому самому соглашению, которое призвано остановить экономическое развитие ряда стран мира, и против которого в России активно выступает экспертное сообщество. Да даже президент США Дональд Трамп заявил, что США «прекратят выполнение рекомендательного Парижского соглашения и избавятся от драконовского финансового и экономического бремени, которое оно накладывает на нашу страну».

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Получается, что вместо реальной помощи людям и решения социальных и экономических мировых проблем предлагается подписать не имеющий отношения к делу документ: российские эксперты отмечают, например, что в Парижском соглашении упорно игнорируется водяной пар, на который приходится 80% парникового эффекта, но учитываются фреоны, чья роль неуловима?

А в целом можно сделать вывод, что ученые ставят свои подписи под откровенно лоббистскими материалами и исследованиями, спекулируя на людской трагедии. На трагедии жителей многих стран мира, которые на Западе называют «странами третьего мира» и которые уже давно находятся на грани простого выживания. И жара, которую, как считают многие ученые, не победить климатическими соглашениями, лишь подтолкнет их за эту грань.

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