Назначена дата выборов президента Грузии

Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Осенью 2018 года граждане Грузии изберут президента страны. Дата выборов уже определена. Голосование состоится 28 октября. Об этом сегодня, 1 августа, на пресс-конференции сообщил нынешний глава государства Георгий Маргвелашвили.

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Дефицит выбора перед выборами в Грузии

Он уточнил, что это решение согласовано с премьер-министром. Выбирать президента Грузии в 2018 году будут не на пять, как это было раньше, а на шесть лет. Также они станут последними, когда главу государства выбирает народ. После этого согласно обновлённой Конституции страны, это будет делать парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, заявку на пост главы государства уже сделали несколько кандидатов. Так, на днях о намерении баллотироваться на пост президента Грузии заявил бывший председатель парламента, ныне — лидер учрежденного им «Движения строительства» Давид Усупашвили.

Подробнее: Заявку на пост президента Грузии сделал еще один кандидат

Также в предвыборную гонку готовы включиться экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе, член «Единого национального движения», бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе, лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили.

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