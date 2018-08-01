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Ходорковский и убийство журналистов: легкомысленность или равнодушие

Политика

Отправляя нанятых стрингеров в опасную страну без прикрытия и без сопровождения, Михаил Ходорковский проявил или легкомысленность, или равнодушие к чужим жизням, считает глава Центра политической информации Алексей Мухин

Банги, 1 августа 2018, 15:19 — REGNUM  Зная о том, насколько небезопасна ситуация в Центрально-Африканской Республике, Михаил Ходорковский не обеспечил нанятым им стрингерам ни официального «прикрытия», ни сопровождения охраны, чем проявил либо легкомысленность, либо равнодушие к жизням тех, кто на него работает, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 1 августа, глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Во вторник поздно вечером стало известно об убийстве в Центрально-Африканской республике трех российских журналистов — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они выполняли задание основанного Ходорковским «Центра управления расследованиями», но не уведомляли о своей поездке российский МИД и въехали в страну по туристическим визам.

«Ни для кого не является секретом, насколько небезопасно в Центрально-Африканской Республике. И тем не менее Михаил Ходорковский не предоставил нанятым им стрингерам ни официального (консульского) прикрытия, ни даже сопровождения, физической охраны. Это либо легкомысленность, либо равнодушие к жизням тех, кто на него работает.

Обратите внимание, как быстро стала вымарываться из соцсетей информация о том, что журналисты были в Центрально-Африканской Республике по заданию Ходорковского. Очевидно, что кто-то кого-то прикрывает.

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела, а значит, через некоторое время мы узнаем подробности. А некоторым придется за эти смерти ответить».

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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