В Екатеринбурге одного из кандидатов на пост мэра сняли с конкурса

Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM В Екатеринбурге претендент на пост мэра города Антон Дербенев не допущен на процедуру собеседования, так как не представил конкурсной комиссии необходимые документы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава горизбиркома Илья Захаров.

«На данный момент к процедуре собеседования допущены 19 кандидатов, семь из них прошли его сегодня», — сообщил Илья Захаров.

Напомним, что претендентов вызывают на собеседование в алфавитном порядке. На сегодняшний день эту процедуру уже прошли депутат Государственной думы Андрей Альшевских, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Следует отметить, что Высокинского и Кожемяко эксперты рассматривают одними из основных претендентов на пост градоначальника.

Как сообщало ИА REGNUM, собеседования с претендентами на пост главы Екатеринбурга будут проходить в течение трёх дней с 1 по 3 августа. Кандидатам предлагается изложить своё видение развития областного центра, а также члены комиссии проверяют претендентов на знание законодательства, задают им уточняющие вопросы по представленным на рассмотрение документам.

Напомним, что по итогам собеседований конкурсная комиссия отберёт более двух претендентов на пост градоначальника, и впоследствии депутаты городской думы тайным голосованием изберут нового мэра Екатеринбурга. Это произойдёт после выборов нового состава гордумы, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

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