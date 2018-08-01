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Военные Севера и Юга Кореи провели переговоры

Политика

На встрече в Пханмунджоме обсуждалось превращение демилитаризованной зоны в зону мира

Пханмунджом, Южная Корея, 1 августа 2018, 14:55 — REGNUM  В Пханмунджоме на границе КНДР и Республики Корея прошел очередной раунд переговоров по мерам о реализации военной части Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля лидерами Севера и Юга Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином во время их первой встречи, сообщает 1 августа Синьхуа.

Северокорейскую делегацию возглавляет генерал-лейтенант Ан Ик Сан, южнокорейскую — генерал-майор Ким До Гюн, курирующий в Минобороны направление КНДР. По окончании переговоров стороны воздержались от заявлений.

Согласно информации, поступившей из южнокорейского минобороны, обсуждались вопросы отвода личного состава и техники из демилитаризованной зоны и превращению ее в зону мира, а также совместных поисков останков военнослужащих, погибших в годы Корейской войны 1950−1953 годов.

По сообщениям СМИ Южной Кореи, достигнуты рамочные договоренности, сроки исполнения которых сторонам еще предстоит обсудить.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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