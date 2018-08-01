Крымское правосудие реабилитирует коррупционеров, но не патриотов — юристы

Севастополь, , 14:46 — REGNUM В нашумевшем деле о реабилитации борцов за российский Крым, осуждённых во времена Украины за «сепаратизм», нашли прецедент: российский суд в Севастополе уже закрывал уголовное дело, возбуждённое до 18 марта 2014 года, и признавал право на реабилитацию севастопольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Института стран СНГ.

По данным специалистов организации, военный чиновник был осуждён украинским судом за злоупотребление властью и служебным положением, а также подделку документов и наград. Однако 15 мая 2014 года уже после воссоединения Крыма с Россией уголовное дело против него было прекращено с признанием его права на реабилитацию.

«Теперь становится совсем непонятно, на каком основании судьи отказали в признании права на реабилитацию активистам Народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерию Подъячему и Семёну Клюеву, который умер полтора года назад. Почему занимавшийся явно своими корыстными интересами З. реабилитирован, а патриот России Подъячий, фактически осуждённый за то, что стало предметом референдума 16 марта 2014 года, — нет?» — отметили в Институте стран СНГ, подчеркнув, что в данном случае отказ в реабилитации абсолютно неправомерен.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские активисты организации «Севастополь — Крым — Россия» уже пятый год не могут добиться справедливости в отношении своих лидеров, осуждённых украинским судом в 2011 году. 10 апреля 2018 года Госдума РФ отклонила изменения в закон «О реабилитации жертв политических репрессий» в части распространения его действия на жителей полуострова, подвергшихся за свои убеждения политическим репрессиям с 24 августа 1991 года по 18 марта 2014 года, поскольку они не соответствуют общему духу закона. Позже защита Подъячего заявила, что местные прокуроры и судьи свели всё к декриминализации преступления, которого в УК РФ никогда не было и нет. Данный факт, по их мнению, подтверждает «справка о наличии судимости», которую недавно получил Подъячий из республиканского МВД.

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