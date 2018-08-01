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ЛНР: заявления Киева о повышении зарплаты военнослужащим ВСУ – блеф

Политика

У Киева нет таких денег

Луганск, 1 августа 2018, 14:44 — REGNUM  Киев не может себе позволить выделить 4,5 млрд гривен ($170 млн) на увеличение зарплат военнослужащим ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 1 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, за первые полгода 2018 года из украинской армии уволились около 11 тыс. офицеров и военнослужащих по контракту, а до конца года планируют уйти еще 18 тыс. человек. Основная причина увольнений — низкие заработные платы и плохие условия службы. Однако заявления минобороны Украины о повышении зарплат — блеф, потому что денег в бюджете Украины нет, уверен Марочко.

Напомним, ранее министерство обороны Украины заявило, что потратит $170 млн на повышение зарплат офицерам и солдатам ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Украины пообещало повысить зарплату военнослужащим ВСУ

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Вооруженные силы Украины
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