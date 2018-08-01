Прокурор Коми обвинил чиновников в нежелании решать мусорную проблему

Сыктывкар, , 14:40 — REGNUM В Коми практически нет мест для хранения твердых бытовых отходов. На эту проблему обратил внимание прокурор Коми Сергей Бажутов, выступая на расширенном заседании коллегии, посвященной итогам полугодия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как показала последняя прокурорская проверка, из 227 эксплуатируемых в республике объектов захоронения отходов 78 предназначены для размещения промышленных отходов и только на 11 можно вывозить твердые коммунальные отходы. Они расположены в девяти муниципальных образованиях: три в Воркуте, по одному в Инте, Усинске, Ухте, Сыктывкаре, Вуктыле, Печоре, Усть-Вымском и Удорском районах. Оставшиеся 138 полигонов являются «исторически сложившимися» местами захоронения бытовых отходов, но включить их в реестр невозможно. Законно действующих полигонов нет на территориях муниципальных образований Усть-Цилемского, Ижемского, Койгородского, Корткеросского, Усть-Куломского, Сосногорского, Троицко-Печорского, Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского районов.

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Сергей Бажутов отметил, что частичному решению проблемы могла способствовать реализация ранее действовавшей госпрограммы, однако из-за отсутствия контроля со стороны Минприроды ее исполнение фактически сорвано.

«Более 357 миллионов рублей республиканского бюджета израсходовано на ее реализацию, однако реконструирован лишь 1 из 8 предусмотренных полигонов, из 10 площадок накопления древесных отходов введены в эксплуатацию только 3, рекультивировано 6 из 23 включённых в программу несанкционированных свалок», — сообщил прокурор.

Красноречивый пример по неэффективному расходованию бюджетных средств — строительство полигона в селе Сторожевск, полный цикл строительства которого был предусмотрен программой, но до сих пор объект в эксплуатацию не введен.

«Проведенное с нарушениями геологическое исследование участка и некачественная подготовка на его основе проекта повлекли невозможность реализации проектных решений, однако администрация района настояла на продолжении строительства. Как следствие: израсходовано свыше 150 миллионов рублей, а ввод полигона в эксплуатацию будет возможен только после внесения изменений в проект, прохождения его повторной государственной экспертизы и проведения дополнительных работ по завершению строительства. На эти мероприятия требуется дополнительное финансирование и достаточно длительное время. Кто виноват в неэффективном расходовании бюджетных средств, нам предстоит разобраться совместно с контрольно-счетной палатой», — рассказал Сергей Бажутов.

Кроме того, выявлены и хищения при выполнении муниципального контракта — в отношении руководителей ООО «Стройлес», похитивших более 9 миллионов 600 тысяч рублей. Организация должна была построить полигон и провести рекультивацию 3 свалок. Работы не выполнены, деньги похищены. Возбуждено уголовное дело.

Между тем, прокурор отметил, что строительство новых полигонов позволит лишь частично решить проблему захоронения твердых коммунальных отходов.

«При таком количестве образуемого мусора никаких полигонов для его захоронения попросту не хватит. Здесь нужно принципиально иное решение — раздельный сбор, а главное — создание условий для переработки отходов в сырьё, пригодное для вторичного использования», — отметил прокурор.

При этом прокурор обратил внимание коллег на то, что чиновники не спешат с вводом раздельного сбора мусора. Так, еще в 2017 году по утвержденному в 2016 году плану, субъекты РФ должны были организовать раздельный сбор отходов от собственной деятельности. Соответствующее распоряжение Правительства Республики Коми принято лишь спустя год в августе 2017 и только в части сбора макулатуры.

«Мне не раз приходилось слышать от чиновников разных уровней укор в адрес жителей республики в пассивности и нежелании принимать и поддерживать что-то новое. Однако вот вам показательный пример — сами, оказывается, не готовы к новому, хотя это не вопрос желания, а исполнение прямого поручения Правительства России», — подчеркнул прокурор.