Посол Индонезии сообщил, когда ожидается первая поставка российских Су-35

Москва, , 14:38 — REGNUM Поставка в Индонезию истребителя Су-35 — первого из одиннадцати заказанных у России самолетов — ожидается в октябре 2018 года, сообщил 1 августа журналистам посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.

«Мы ожидаем, что к октябрю у нас будет хотя бы один самолёт. В октябре мы будем отмечать День военных сил», — сказал он.

По словам дипломата, чем скорее состоится поставка, тем лучше. Однако сейчас обсуждаются технические детали сделки.

Добавим, в июне Суприяди сообщал, что Индонезия подписала контракт с Россией на поставку 11 новейших самолетов «Сухой». В свою очередь, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщал, что Джакарта согласится приобрести дополнительную партию истребителей при наличии соответствующего финансирования этой сделки из бюджета страны.

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