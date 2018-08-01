В закладке камня в израильском поселении принял участие политик из США

Тель-Авив, , 14:44 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США Майк Хакаби принял символическое участие в закладке первого камня в очередном израильском поселении на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 1 августа Associated Press.

Дочь республиканского политика, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что президент США Дональд Трамп с удовольствием бы присоединился к ее отцу, так как поддерживает израильскую инициативу по строительству поселений, а также любит строительные площадки.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно обострились после переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Также ситуация усугубляется строительством еврейских поселений на оккупированных территориях.

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