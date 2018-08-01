Порошенко придумал очередной повод для иска против России

Киев, , 14:24 — REGNUM Очередным поводом для иска против России может стать ущерб, нанесенный боевыми действиями в Донбассе, заявил 1 августа президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, к разрушениям инфраструктуры, предприятий и человеческим страданиям якобы привела «агрессия России», поэтому Киев не будет медлить ни минуты и примет меры для создания нового координационного органа, предусмотренного «так называемым реинтеграционным законом».

«Не будем медлить ни минуты, чтобы сформулировать консолидированную претензию Украины к России для возмещения нанесенного ущерба», — написал украинский президент.

Добавим, в следующем году на Украине объявлены очередные выборы президента, поэтому единственным способом обзавестись поддержкой избирателей действующая власть видит нагнетание антироссийской истерии. Напомним, война в Донбассе — внутреннее дело Украины. Она началась, когда киевские власти решили силой задавить сопротивление Донбасса антиконституционному перевороту в Киеве в 2014 году.

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