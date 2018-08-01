Глава парламента и ещё 37 депутатов требуют освободить Кочаряна

Ереван, , 14:19 — REGNUM 38 депутатов парламента Армении подписали под требованием об изменении меры пресечения экс-президенту Армении Роберту Кочаряна, который был арестован 27 июля.

Как сообщил руководитель офиса бывшего президента Виктор Согомонян, в числе подписавших председатель парламента Армении Ара Баблоян и два вице-спикера — Арпине Ованнисян и Эдуард Шармазанов.

Сбор подписей в поддержку Роебрта Кочаряна организовала фракция Республиканской партии Армении, которая несмотря на то, что потеряла власть в мае текущего года всё ещё имеет большинство в парламенте.

Как ранее сообщил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян, защита сегодня, 1 августа, подаст жалобу на решение суда об аресте Кочаряна в Апелляционный суд.

Адвокаты Кочаряна утверждают, что решение об аресте второго президента является незаконным и необоснованным.

Бывший судья Паргев Оганян однако считает, что экс-президент Кочарян находясь на воле может препятствовать следствию и следовательно для его ареста есть достаточно оснований.

По мнению Оганяна, только влияние Кочаряна уже является достаточным основанием для его содержания под стражей, и он принял бы такое же решение.

«Я не знаком с основаниями, не знаю, но если бы я был следователем, я бы привел самый главный аргумент — препятствование следствию, а не возможность сбежать, скрыться, хотя, опять-таки, почему бы и нет, это также не исключено. Но, на мой взгляд, основанием должно быть обоснованное подозрение в препятствовании следствию».

Оганян считает удивительным недовольство Кочаряна правоохранительными органами, считая его основателем беззаконий. «И в этом случае теперь он удивлен. Что посеешь, то и пожнешь. Пусть теперь вооружится терпением, возможно, покается», — цитирует бывшего судью azatutyun.am.