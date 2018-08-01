Парламент Ирана потребовал от президента отчета о работе правительства

Тегеран, , 14:15 — REGNUM Иранские законодатели дали президенту страны Хасану Рухани один месяц для возможности дать отчет о работе правительства по преодолению экономических сложностей, сообщает 1 августа Al Arabia.

Впервые парламент страны высказал столь жесткое требование к президенту, подвергаемому жесткой критике со стороны оппонентов за безработицу и недостаточный экономический рост.

Напомним, популярность Рухани возросла в 2015 году, когда он сумел добиться выгодной для Ирана ядерной сделки, по которой Исламская Республика в обмен на заморозку ядерной программы выходила из-под некоторых санкций со стороны мирового сообщества.

Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп расторг соглашение, поэтому прежнее достижение Рухани теряет смысл.

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