Миронов обвинил КПРФ в пиаре на референдуме по пенсионному возрасту

Москва, , 14:00 — REGNUM Обращение КПРФ в ЦИК о проведении пенсионной реформы — это пиар, так как результаты референдума в случае его проведения были бы известны зимой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Я считаю, что со стороны КПРФ — это чистый пиар», — сказал Миронов.

Он напомнил, что законопроект о пенсионной реформе принят голосами «Единой России», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР голосовали «против». Позже КПРФ инициирует референдум, ЦИК отказывает из-за некорректной формулировки, коммунисты говорят, что переформулируют вопрос с учетом рекомендаций ЦИК.

Миронов предостерег от позитивной реакции на действия КПРФ.

«Но не надо торопиться кричать «Ура!». Предлагаю посмотреть на вещи трезво. Когда коммунисты планируют провести референдум? Процедура до момента назначения референдума займет несколько месяцев. Обработка результатов — тоже вопрос не пяти минут. Так когда мы получим результаты? Зимой? Тогда поздно будет высказываться! И как же прикажете назвать инициативу КПРФ, как не пиаром?» — отметил лидер «Справедливой России».

Он напомнил, что партия тоже против повышения пенсионного возраста и депутаты подготовили альтернативный законопроект, «который защищает и пенсионеров, которым чиновники спешат залезть в карман, и граждан, у которых пенсионный возраст еще впереди».

«В настоящее время мы активно собираем подписи граждан, недовольных антисоциальной инициативой правительства. И мы готовы собрать миллионы подписей и принести к Белому дому. Но не к зиме, а ко второму чтению», — заключил Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Государство не от хорошей жизни повышает пенсионный возраст»