Премьер-министр Ирака начал публикацию списка коррупционеров

Багдад, , 14:02 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о публикации списка коррумпированных правительственных чиновников, которые в скором времени предстанут перед судом, сообщает 1 августа Al Arabia.

Подобное решение было принято в ответ на массовые акции протеста, охватившие крупные города Ирака, преимущественно в южной его части. Причиной манифестаций стало недовольство населения безработицей, уровнем цен, а также нехваткой водой.

Напомним, Ирак переживает серьезные внутренние проблемы, вызванные боевыми действиями, которые продолжались с 2014 года и до недавнего времени. В декабре 2017 года премьер-министр заявил о победе над террористами, хотя отдельные эпизоды насилия с их стороны еще продолжаются.