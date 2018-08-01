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Премьер-министр Ирака начал публикацию списка коррупционеров

Политика

Чиновники предстанут перед судом

Багдад, 1 августа 2018, 14:02 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о публикации списка коррумпированных правительственных чиновников, которые в скором времени предстанут перед судом, сообщает 1 августа Al Arabia.

Подобное решение было принято в ответ на массовые акции протеста, охватившие крупные города Ирака, преимущественно в южной его части. Причиной манифестаций стало недовольство населения безработицей, уровнем цен, а также нехваткой водой.

Напомним, Ирак переживает серьезные внутренние проблемы, вызванные боевыми действиями, которые продолжались с 2014 года и до недавнего времени. В декабре 2017 года премьер-министр заявил о победе над террористами, хотя отдельные эпизоды насилия с их стороны еще продолжаются.

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Внутренняя политика Ирака
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