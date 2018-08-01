Украинские бизнес-ассоциации попросили власти прекратить рейдерские захваты

Киев, , 13:55 — REGNUM Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) Украины, ассоциация производителей минеральных и питьевых вод Украины и другие ассоциации написали письмо министерству юстиции Украины с просьбой остановить рейдерский захват компании «Экония», сообщает 1 августа УНИАН.

По словам главы ассоциации производителей детского питания Украины Тамары Нагайцевой, минюст Украины должен воспрепятствовать деятельности «черных» регистраторов, которые незаконным образом хотят присвоить себе имущество «Эконии». Отмечается, что итоговое решение будет сформировано комиссией по рассмотрению жалоб минюста Украины.

Напомним, ранее на завод «Экония» ворвалась группа людей и заявила о захвате предприятия. Представители украинских ассоциаций считают, что имущество «Эконии» было незаконно переписано на других людей.

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