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Украинские бизнес-ассоциации попросили власти прекратить рейдерские захваты

Политика

Ранее незаконно было переписано на других лиц имущество предприятия «Экония»

Украинские бизнес-ассоциации попросили власти прекратить рейдерские захваты
Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция
Мольба о помощи

Киев, 1 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) Украины, ассоциация производителей минеральных и питьевых вод Украины и другие ассоциации написали письмо министерству юстиции Украины с просьбой остановить рейдерский захват компании «Экония», сообщает 1 августа УНИАН.

По словам главы ассоциации производителей детского питания Украины Тамары Нагайцевой, минюст Украины должен воспрепятствовать деятельности «черных» регистраторов, которые незаконным образом хотят присвоить себе имущество «Эконии». Отмечается, что итоговое решение будет сформировано комиссией по рассмотрению жалоб минюста Украины.

Напомним, ранее на завод «Экония» ворвалась группа людей и заявила о захвате предприятия. Представители украинских ассоциаций считают, что имущество «Эконии» было незаконно переписано на других людей.

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