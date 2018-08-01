На Украине создали профсоюз работников химической промышленности

Киев, , 13:53 — REGNUM Всеукраинский независимый профсоюз работников химической промышленности создало министерство юстиции Украины, заявил глава созданного профсоюза, лидер Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает 1 августа УНИАН.

По его словам, на Украине должно создаваться больше профсоюзных движений, которые смогут бороться за свои права. Отмечается, что до создания профсоюза Соцпартия провела митинги в Днепродзержинске, Днепропетровске и Киеве с требованием установить прозрачные цены на газ для химический предприятий.

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Напомним, ранее с требованием повысить цены на газ выступил «ДнепрАзот» — единственный на Украине производитель жидкого хлора, необходимого для очистки питьевой воды. Предприятие уже добилось более чем двукратного повышения цены на жидкий хлор, шантажируя правительство прекращением производства.