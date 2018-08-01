Глава МИД Австрии: Евросоюз готовится к разным сценариям Brexit

Вена, , 14:00 — REGNUM Европейский союз готовится к разным сценариям выхода Великобритании из объединения стран. Об этом 1 августа сообщила журналистам в Вене глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Завершив переговоры со своим британским коллегой Джереми Хантом, Кнайсль заявила, что ЕС готовится «к совершенно разным сценариям и к разным возможностям» Brexit. С Хантом австрийский министр обменялась мнениями о ходе переговоров по Brexit.

Кнайсль отметила, что главное — соблюсти принципы, предложенные Еврокомиссией в 2017 году. Стоит отметить, что Австрия во второй половине 2018 года председательствует в Совете ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года в Брюсселе стартовали официальные переговоры Евросоюза с Великобританией об условиях Brexit. Годом ранее сторонники выхода королевства из содружества европейских стран одержали победу на референдуме, набрав около 52% голосов.

В июле 2018 года в опросе Sky News 50% британцев высказались за повторный референдум по Brexit. Они согласны на три варианта голосования: выйти из ЕС на условиях, согласованных Брюсселем с правительством Терезы Мэй; покинуть организацию без каких-либо соглашений или сохранить членство ЕС.

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