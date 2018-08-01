Нож к горлу: в Литве напали на военнослужащую ВВС Испании

Вильнюс, , 13:44 — REGNUM Полиция Шяуляя расследует нападение на военнослужащую ВВС Испании, на которую накануне, 31 июля, совершено нападение, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа.

В криминальной сводке шяуляйской полиции утверждается, что неизвестный мужчина подошёл к военнослужащей 1982 года рождения сзади, схватил её за рот, а к горлу приставил нож, после чего женщина испытала глубокий шок. Подозреваемый мужчина 1995 года рождения задержан и помещён под стражу.

Напомним, что с авиабазы НАТО в Зокняй осуществляется так называемая миссия воздушной полиции НАТО, которая сводится к сопровождению российской боевой авиации в воздушном пространстве Балтийского моря.