Госдума в сентябре обсудит использование лесных ресурсов

Москва, , 13:35 — REGNUM Планы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на осеннюю сессию обсудил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин с главой комитета Николаем Николаевым («Единая Россия»), сообщили в пресс-службе Госдумы.

Одно из ключевых событий в работе комитета — проведение больших парламентских слушаний, посвященных проблемам и перспективам законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов, которые пройдут 14 сентября в зале пленарных заседаний Государственной думы.

Отметим, что комитет Госдумы поводит серию мероприятий в регионах России в рамках Национального лесного форума.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в весеннюю сессию Госдумой были приняты законопроекты, регулирующее лесное законодательство. В частности, в третьем чтении Госдума приняла законопроект, согласно которому пользователи лесных участков будут обязаны восстанавливать леса в тех же объемах, что и вырубают. Все предприятия, осуществляющие рубки лесных насаждений, должны будут осуществлять мероприятия по лесовосстановлению в границах территории соответствующего субъекта РФ на землях лесного фонда. В последующие годы те, кто вырубает лес, должны будут четко придерживаться очень важной формулы — «за 1 гектар вырубок — 1 гектар лесовосстановления».

Также принят закон, позволяющий гражданам свободно собирать валежник для собственных нужд. Жители России смогут с 2019 года свободно заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд.