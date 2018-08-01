Президент Болгарии: Россия является традиционным партнёром Евросоюза

София, , 13:32 — REGNUM Отношения между Россией и Евросоюзом не могут зависеть от сохраняющейся политической напряжённости, поскольку Россия является давним и традиционным партнёром ЕС в различных сферах деятельности. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью сербской газете CorD Magazine.

По его словам, Россия «зарекомендовала себя как традиционный партнер ЕС в сферах энергетики, торговли, туризма и борьбы с терроризмом». Радев предложил сделать постоянным общим принципом двусторонних отношений между РФ и ЕС «отсутствие агрессивного тона» и наладить между Москвой и Брюсселем «прагматичный диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заинтересованность Болгарии в сотрудничестве с Россией в рамках крупных энергопроектов сохраняется, однако конкретных разговоров на встрече президента России Владимира Путина с главой Болгарии Руменом Радевым не было.

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