Встречи в формате «2+2» помогают снимать взаимные озабоченности — Шойгу

Москва, , 13:28 — REGNUM Диалог между министерствами обороны России и Японии играет важную роль в обеспечении стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе. Об этом на встрече глав оборонных и дипломатических ведомств двух стран, которая прошла в Москве 31 июля в формате «2+2», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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«Сегодня мы с министром обороны Японии Онодэрой подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации», — цитирует «Звезда» слова Сергей Шойгу.

Министр также подчеркнул, что военные ведомства сошлись во мнении о необходимости продолжить практику консультаций по линии генштабов.

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«Этот формат позволяет обсуждать и снимать взаимные озабоченности в военной сфере, в том числе и в приграничных районах», — добавил глава Минобороны РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД РФ, третий раунд консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии в формате «два плюс два» состоялся 31 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, принятым в ходе их переговоров в Москве в конце мая 2018 года. Обе стороны выразили готовность к расширению практического сотрудничества в сфере глобальной и региональной безопасности. Также среди затронутых тем переговоров — противостояние новым вызовам и угрозам, борьба с терроризмом и коррупцией, ситуация на Ближнем Востоке и в в частности в Сирии, сотрудничество армий двух государств и совместное освоение Курильских островов.

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