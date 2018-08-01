Глава Каталонии: Филипп VI нам не король

Барселона, Испания, , 13:34 — REGNUM Король Испании Филипп VI не является монархом для каталонцев. Об этом заявил председатель каталонского женералитета Ким Торра вечером 31 июля, пишет газета ABC.

«У нас очень четкая позиция по отношению к королю Испании, которого мы не намерены приглашать ни на какие организуемые нами мероприятия. Также мы не собираемся присутствовать на мероприятиях, на которые приглашает нас королевский дом», — сказал Торра.

Он добавил, что «никогда не поздно попросить прощения», и пригласил короля Филиппа VI посетить Барселону и встретиться с ним во дворце женералитета. Напомним, Каталония отвергает позицию королевского дома, который настаивает на территориальной целостности Испании.

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