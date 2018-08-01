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В Китае не согласились с заявлением Трампа о решении проблем с КНДР

Политика

США могут упустить свой шанс на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове

Пекин, 1 августа 2018, 13:23 — REGNUM  Китай последовательно отстаивает позицию, в соответствии с которой ситуация на Корейском полуострове должна быть урегулирована политическим путем, и прикладывает для этого необходимые усилия, заявил 1 августа официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что в Пекине чинят препятствия Вашингтону при решении проблем с КНДР.

«С самого начала мы прикладывали значительные усилия для продвижения урегулирования проблемы Корейского полуострова, и наши усилия признаны международным сообществом», — сказал Шуан на брифинге.

По его словам, заинтересованным в денуклеаризации Корейского полуострова сторонам необходимо действовать вместе с КНР, иначе есть риск того, что возможность улучшения ситуации на Корейском полуострове будет упущена.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об опасениях Трампа в связи с тем, что Китай проводит собственную политику на Корейском полуострове и тем самым якобы чинит препятствия на пути Вашингтона по принуждению КНДР к ядерному разоружению.

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США и КНДР
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