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WikiLeaks: МИ-6 финансировала Bellingcat

Политика

Разведка Великобритании финансировала антироссийские «журналистские расследования»

Лондон, 1 августа 2018, 13:13 — REGNUM  Специализирующийся на журналистских расследованиях интернет-портал Bellingcat финансировался МИ-6. Об этом сообщил телеканал «НТВ» со ссылкой на опубликованную в сети частную переписку WikiLeaks.

Bellingcat уделяет большое внимание не только уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе, но также вместе с движением «Белые каски» участвовал в дезинформации о событиях в Донбассе и Сирии. Летом 2014 года основатель портала Эллиот Хиггинс приводил неподтвержденные аудиозаписи телефонных переговоров, публикации в интернете и нечеткие фотографии в качестве доказательств причастности руководства России к крушению самолета и гибели пассажиров.

Похожими методами пользуются и «Белые каски», связанные с правительствами стран Запада и их компетентными органами. По мнению экспертов, Bellingcat и подобные ему сайты используются для организации «информационных вбросов».

«Причастность МИ-6 к сомнительной деятельности Bellingcat может говорить о том, что британская разведка имеет прямое отношение к созданию негативного образа России в мире», — отметил телеканал.

Тем временем продолжается охота за лидером WikiLeaks, которого могут вынудить покинуть нынешнее убежище. За публикацию секретных документов дипломатической почты США, из которой стали известны сенсационные факты о деятельности не только американских спецслужб, Джулиан Ассанж может быть подвергнут пыткам, пожизненному заключению или смертной казни в США.

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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