El País: Растет протест против закона о еврейском характере Израиля

Тель-Авив, , 13:14 — REGNUM В Израиле «поднимаются голоса» оппозиции и религиозных и этнических меньшинств против принятого парламентом закона о еврейском характере государства, пишет газета El País 1 августа.

12 дней назад в кнессете (парламенте Израиля) депутаты 62 голосами из 120 решили, что право на самоопределение в Израиле принадлежит только еврейскому народу, а иврит провозглашается единственным государственным языком. Равенство всех граждан, провозглашенное в декларации независимости 1948 года, отныне не включено в основной закон страны. Закон затрагивает в первую очередь арабское население страны (20% от 8,7 млн жителей), друзов (2%) и христиан (2%).

Члены Объединенного арабского списка бойкотировали голосование 19 июля. Парламентарий палестинского происхождения в знак протеста ушел в отставку. Три друзских депутата обратились в Верховный суд с требованием признать закон неконституционным.

Тем же занимается левая пацифистская партия «Мерец». Два офицера-друза армии Израиля подали заявление об отставке в Генеральный штаб. Десятки отставных военных и полицейских предупредили в совместном письме о рисках, которые провоцирует принятие этого закона.

28 июля гражданское общество провело крупный марш протеста в Тель-Авиве против дискриминационного закона. Оппозиция начнет дебаты по закону в парламенте, несмотря на летний перерыв. Даже президент Израиля, умеренный консерватор Реувен Ривлин объявил, что опубликует закон только с подписью на арабском языке в знак протеста.

Друзы составляют этническое меньшинство, которое проживает в Израиле, Ливане и Сирии. Их отличает лояльность к государству проживания и тайна культа. Более 130 тыс. друзов заявили о своей интеграции в Израиле за последние 70 лет. Подавляющее большинство из них проходит обязательную военную службу, многие становятся профессионалами в силах безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 29 июля, что не будет пересматривать текст закона, несмотря на волну критики. Лидер «Ликуда», возглавляющий коалицию шести консервативных, националистических, крайне правых и ультраортодоксальных еврейских партий, которая считается самой правой в истории Израиля, попытался оправдать утверждение закона, заявив, что равенство уже гарантировано законом в еврейском государстве, в то время как «национальные права еврейского народа никогда не были собраны в основном законе».

Нетаньяху попытался успокоить критиков, наведя мосты с друзами. Он встретился с их лидерами, чтобы охладить их озабоченность. Духовный лидер друзов шейх Мувафак Тариф потребовал внесения правок в спорный закон, чтобы четко обозначить права всех меньшинств.

Иерусалимская латинская патриархия объявила закон о еврейском характере государства Израиль дискриминационным и нарушающим как израильское, так и международное право. Патриархия призвала христиан присоединиться к протестам. По ее наблюдениям, этот закон нарушает резолюцию №181 ООН, принятую в 1947 году.

«Закон не включает гарантии сохранения прав коренных народов [в отношении граждан арабского происхождения] или других меньшинств, проживающих в стране. Палестинцы составляют пятую часть населения Израиля и были явно исключены из сферы действия закона», — говорится в ее заявлении.

Опрос института Panels для цифрового издания Walla! показал, что 58% израильтян поддерживают противоречивый закон о национальном государстве, а по данным опроса Peace Index Института демократии — 52,3%. В таком политическом климате Нетаньяху готов продвигать законодательные инициативы, намеченные на осень 2019 года, с целью получить выгоду от благоприятных предсказаний опросов.

«Перед лицом законодательства, которое поощряет трайбализм вместо национальной идентичности государства (…), Нетаньяху уже попросил своих политических соратников прекратить извинения за принятие закона о национальном государстве, — написал обозреватель Наум Барни в газете Yedioth Ahoronoth. — Опросы дают ему понять, что протест будет слабым и фрагментарным. Нужно ему показать, что он ошибается».