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200 боевиков ИГИЛ* сдались властям Афганистана

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

200 боевиков ИГИЛ* сдались властям Афганистана
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Сдавшийся боевик

Кабул, 1 августа 2018, 13:05 — REGNUM  Порядка 200 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались вооруженным силам Афганистана, сообщает 1 августа Anadolu.

Инцидент произошел после того, как террористы подверглись нападению со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Столкновения между двумя группировками начались в июле 2018 года в афганской провинции Джавзян, в ходе боев погибло порядка 300 террористов. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что район очищен от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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