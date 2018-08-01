Депутат Рады: вредитель номер один на Украине – министр здравоохранения

Киев, , 12:54 — REGNUM Медицинской реформы на Украине не существует, заявил депутат Верховной рады, глава партии «За життя» Вадим Рабинович, сообщает 1 августа «112 Украина».

По его словам, вместо реформы украинское правительство поголовно сокращают врачей и продают больницы, лишая при этом граждан бесплатной медицины. Рабинович подчеркнул, что «вредитель номер один» на Украине — исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Депутат отметил, что и.о. министра можно быть не более трех месяцев, тогда как Супрун занимает должность с июля 2016 года.

Напомним, по мнению экспертов, медицинская реформа на Украине серьезно снижает возможности граждан получить бесплатное лечение. Минздрав Украины опровергает любую критику по поводу реформы.

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