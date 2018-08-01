Среда, 1 Августа 2018 года
13:34:02 МСК

МИД КНР: Пекин ответит на ужесточение торговой войны со стороны США

Политика

Администрация президента США Дональда Трампа предложит введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на $200 млрд

МИД КНР: Пекин ответит на ужесточение торговой войны со стороны США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США. Ответный удар

Пекин, 1 августа 2018, 12:50 — REGNUM  В том случае, если администрация Соединённых Штатов от шантажа перейдёт к дальнейшему ухудшению торговых отношений с Китаем, Пекин примет ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Об этом сообщает 1 августа агентство Reuters.

«Американское давление и шантаж не подействуют. Если США начнут дальнейшую эскалацию ситуации, Китай неизбежно примет контрмеры, мы будем решительно защищать наши законные прав», — подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предложит введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на $200 млрд в год.

Читайте также: Bloomberg: США могут ужесточить пошлины на китайские товары

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в интервью газете The South China Morning Post заявил, что «бессмысленная» торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем может привести к экономической стагнации крупнейшего города Калифорнии.

Читайте также: «Нечем будет кормить детей»: мэр Лос-Анджелеса о торговой войне с Китаем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить