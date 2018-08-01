Комиссия правительств РФ и Японии соберется до конца года в Токио

Москва, , 12:45 — REGNUM Россия и Япония договорились провести заседание межправительственной комиссии до конца 2018 году в Токио. Об этом сообщил на брифинге в японском посольстве в Москве пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

На заседании российско-японской межправительственной комиссии, которое состоялось 31 июля, обсуждались вопросы, актуальные в рамках подготовки саммита с участием лидеров обеих стран. Председатели договорились готовить 14-е по счету переговоры, который запланированы до конца текущего года, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Москве состоялись российско-японские переговоры в формате «2+2». В них участвовали министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Таро Коно и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Ицунори Онодэра. Стороны обсудили вопросы безопасности и сотрудничества.

В сентябре запланированы переговоры президента России Владимира Путина с главой японского правительства Синдзо Абэ.

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