Глава МИД Индонезии примет участие в заседаниях АСЕАН в Сингапуре

Джакарта, , 12:37 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди планирует принять участие в 51-ой встрече министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, которая пройдет с 1 по 4 августа 2018 года, сообщает МИД Индонезии.

Глава МИД Индонезии озвучит интересы страны по укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Этот вопрос является стратегическим для Индонезии и АСЕАН.

Индонезия предложит свою концепцию в отношении Индо-Тихоокеанского региона, направленную на расширение сотрудничества в области морских перевозок, коммуникации и устойчивого развития. Концепция призвана придать дополнительную ценность существующим механизмам сотрудничества АСЕАН.

Помимо совещания министров АСЕАН, Ретно Марсуди примет участие в заседании комиссии по правам человека АСЕАН, заседание комиссии по вооружению, пленарном заседании министров иностранных дел АСЕАН, встрече министров иностранных дел АСЕАН + 3, встрече министров иностранных дел саммита Восточной Азии.

В кулуарах встречи глава МИД Индонезии проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел из ряда дружественных стран, таких как Канада, Турция, Вьетнам, Камбоджа, Восточный Тимор, Новая Зеландия, Япония, Австралия, Китай, Иран, Европейский Союз и КНДР.