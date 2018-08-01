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Дело Кочаряна: следы посольства США в Ереване

Политика

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Дело Кочаряна: следы посольства США в Ереване
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Посольство США в Ереване

Ереван, 1 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Источники, близкие к адвокатам арестованного новыми властями Армении второго президента Армении Роберта Кочаряна, сообщают ИА REGNUM, что следователи строят свои обвинения против Кочаряна на основе документов, предоставленных посольством США в Армении, которые были получены оперативным путем от лиц, входивших в круг общения Кочаряна в 2008 году.

Как считают адвокаты Кочаряна, эти лица должно самих обвинить в «национальном предательстве», а не привлекать их в качестве свидетелей. Сам же Кочарян считает, что обвинения против него носят откровенно провокационный характер и имеют политическую подоплёку.

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