Ответ от МИД России: в Петербурге закрыто британское генконсульство

Цитата из х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». Реж. Наум Бирман. 1979. СССР

Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило свою работу в соответствии с решением МИД России в ответ на высылку 23 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщила пресс-служба британского посольства в РФ.

«Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто — мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после их действий в Солсбери», — говорится в сообщении ведомства.

https://twitter.com/ukinrussia/status/1024568288796463104

Напомним, 30 июля со здания генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге сняли национальный флаг Соединенного Королевства. В марте МИД РФ принял решение о закрытии британской дипмиссии в ответ на высылку 23 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей». Однако дипломатам разрешили завершить свои дела до 1 августа.

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