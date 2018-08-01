Ярославские «Коммунисты России» требуют снять с выборов Сергея Хабибулина

Ярославль, , 12:08 — REGNUM Член партии «Коммунисты России» 23-летний студент Ярославского Государственного Университета Алексей Совин подал иск в областной суд, требуя снять с выборов в облдуму кандидата от «Справедливой России» Сергея Хабибулина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Основание — неправильно оформленные документы. Юный коммунист обвиняет опытного «эсера» в том, что он не заверил свой диплом о высшем образовании и не указал ИНН супруги.

«Это молодой мальчик, учится в демидовском университете и состоит в партии «Коммунисты России», которая по сути является подразделением «Единой России». Естественно, что «Единая Россия» сама во всем белом — никого не снимает и пачкаться не хочет», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Хабибулин предположил, что это делается в пользу кандидата от «Единой России» Александра Кучменко.

Заседание областного суда состоится 3 августа.

Выборы пятидесяти депутатов Ярославской областной думы седьмого созыва пройдут 9 сентября.

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