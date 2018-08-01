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Основатель WikiLeaks принял решение покинуть посольство Эквадора в Лондоне

Политика

У него возникли проблемы со здоровьем

Основатель WikiLeaks принял решение покинуть посольство Эквадора в Лондоне
Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

Лондон, 1 августа 2018, 12:05 — REGNUM  Шесть лет изоляции в здании посольства Эквадора в Лондоне подорвали здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поэтому он принял решение покинуть убежище, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Из публикации следует, что 47-летний Ассанж покинет посольство иностранного государстве в течение ближайших недель.

В свою очередь, в полиции Лондона сообщили, что ордер на арест главного разоблачителя американской политики остается в силе. Напомним, власти США обвиняют программиста в разглашении секретной информации. С 2013 года мужчина спасался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

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