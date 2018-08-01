Эрдоган: Язык угроз Вашингтона не на пользу ни США, ни Турции

Анкара, , 12:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 августа, что язык угроз США не пойдет на пользу ни Вашингтону, ни Анкаре, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава турецкого государства выступил на пресс-конференции в Анкаре. Он подчеркнул, что страна не будет делать идти на уступки Белому дому в отношении собственной судебной системы.

Напомним, очередной виток напряженности в отношениях двух союзников по НАТО был вызван задержанием на территории Турции американского пастора Эндрю Брансона, удерживаемого в стране из-за обвинений в причастности к попытке государственного переворота 2016 года.