Москвичи не могут пробиться на прием в избирательный штаб Собянина

Игорь Свирин, , 12:49 — REGNUM

Самовыдвиженец Сергей Собянин заявил, что свою предвыборную программу он построит на основании наказов, которые ему дадут жители Москвы. Поверивший этим обещаниям член инициативной группы «Тишинка» Петр Цивлин попытался попасть на личный прием к доверенным лицам кандидата, чтобы лично рассказать о проблемах своего микрорайона. Наш дальнейший рассказ о мытарствах простого москвича, при этом далеко не молодого человека, в очередной раз поверившего заявлениям чиновников.

Мы уже рассказывали о том, как в Краснопресненском районе столицы застройщик, не щадя детских учреждений, памятников культуры и просто интересов местных жителей, пытается реализовать когда-то отмененный проект точечной застройки. Многочисленные обращения в различные контролирующие органы оказались тщетны, ни прокуратура, ни СКР, ни даже ФСБ в упор не видят нарушений российского законодательства.

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Подробности: https://regnum.ru/news/society/2386510.html

Отчаявшись найти правду в органах исполнительной власти, Цивлин решил воспользоваться открывшимися возможностями, «мэр ведь прямо заявил о наказах москвичей», и напрямую донести беду жителей района Тишинка до представителей самовыдвиженца Сергея Собянина. Как выяснилось, сделать это оказалось ничуть не легче, чем достучаться до московских чиновников и прокуроров. Но пусть он сам об этом расскажет.

Петр Цивлин: «На предвыборном сайте Сергея Собянина среди его доверенных лиц мы обнаружили несколько человек, которые на определенном этапе оказали нам поддержку в борьбе за сохранение ДК им. А. С. Серафимовича. У нас появилась идея записаться к кому-нибудь из этих доверенных лиц на прием, чтобы рассказать о выявленных нами нарушениях и таким образом через доверенное лицо довести до мэра суть наших требований. С этой целью мы позвонили в предвыборный штаб, где нам сказали, что по вопросу записи на личный прием нужно обращаться в общественную приемную (Кутузовский пр-т, 36). Дозвониться туда оказалось невозможно — никто не снимал трубку, либо было занято. Тогда мы направились туда с документами. Мрачноватый дежурный в общественной приемной сказал, что они не записывают на личный прием ни к Собянину ни к его доверенным лицам. И что по этому вопросу нужно обращаться на Тверскую, д.13 (5-й подъезд)».

Я поинтересовался у Петра Ильича, известно ли ему о том, что, согласно российскому законодательству, сотрудники мэрии не только не имеют никакого отношения к избирательной кампании их начальника, но административный ресурс категорически воспрещается использовать. Конечно же, Цивлину об этом известно, но, действуя в интересах своих соседей, он поступил так, как ему посоветовали в общественной приемной кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

«Мы прибыли по указанному адресу. Охрана сказала, что нам нужно пройти в здание напротив — приемная правительства Москвы. Нас приняла девушка-консультант, которая всем своим видом и манерой разговора постоянно демонстрировала свою значимость и плохо скрываемое раздражение по поводу задаваемых ей вопросов. Сказала, что она не записывает ни к Собянину ни к его доверенным лицам, и предложила снова обратиться в предвыборный штаб или в общественную приемную (откуда мы к ней, собственно говоря, и прибыли). Выйдя на улицу, мы опять позвонили в предвыборный штаб Собянина, сказали, что мы представляем 1047 жителей «Тишинки». Нам опять ответили, что ни к начальнику штаба Константину Ремчукову, ни к доверенным лицам господина Собянина они не записывают, и что нам следует обратиться все в ту же общественную приемную (Кутузовский пр-т, 36).

Короче говоря, круг замкнулся, и мы поняли, что нам не удастся лично повидать ни кандидата в мэры Собянина, ни кого-либо из его доверенных лиц. Никто в штабе не собирается нам помогать и вникать в наши проблемы. Единственное, на что мы можем рассчитывать, так это в очередной раз подать свое обращение, на которое, судя по всему, как всегда, ответит зам. префекта ЦАО А. М. Прищепов своей стандартной отпиской», — горько заключил Цивлин.

Признаться, злоключениями Петра Цивлина нисколько не удивлен, администрация Сергея Собянина последовательно шла к тому, чтобы заменить живой диалог с москвичами симулякрами типа портала «Активный гражданин», городскими порталами mos.ru, «Наш город» и прочими, которые московские власти лукаво называют элементами электронной демократии. Тем не менее общественники не сдаются и будут пытаться донести свою проблему до кандидата в предложенном электронном формате. Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно расскажем о том, чем закончится очередная попытка москвичей достучаться до городских властей.

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Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2451346.html

Добавлю, что мои попытки дозвонится в пресс-службу избирательного штаба кандидата Сергея Собянина также ни к чему не привели. Допускаю, что жители «Тишинки» превратно поняли сделанные Сергеем Собяниным заявления и пошли не тем путем. Однако выяснить регламент работы с избирателями напрямую в штабе кандидата не удалось.

Возможно, в штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина прочтут эту публикацию и захотят ответить на поставленные в ней вопросы. Редакция ИА REGNUM любезно предоставит контакты автора, а я в свою очередь обязательно ознакомлю читателей с ответом.